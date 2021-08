Haïti getroffen door zware aardbeving

289 Gedeeld

Een zware aardbeving van 7.2 op de schaal van richter is gemeld op 12 km ten noordoosten van Saint-Louis du sud, Haïti. Het vond plaats op een diepte van 10 km. Er is veel schade gemeld en de autoriteiten melden al dat er meerdere doden zijn gevallen. Er is geen kans op een tsunami voor Curaçao.

De beving werd volgens lokale media gevoeld in de Dominicaanse Republiek, dat het eiland deelt met Haïti. Ook in Cuba en Jamaica werd de beving gevoeld.

Haïti werd in 2010 ook getroffen door een zware aardbeving, met een kracht van 7.0. Er vielen toen naar schatting meer dan 200.000 doden.

