Coral Heroes lespakket voor alle scholen op Curaçao

GreenKidz en Carmabi hebben vandaag op World Ocean Day, hun Coral Heroes lesprogramma gelanceerd. Die gaat over het koraalrif van Curaçao. Dit programma wordt gratis beschikbaar gesteld aan alle scholen op Curaçao en sluit naadloos aan bij het curriculum van het vak Mens, Natuur & Techniek (MNT). Voordeel: scholieren krijgen les over de eigen Curaçaose natuur!

Docenten, schoolleidingen en ander onderwijzend personeel kunnen nu met behulp van een digitale link vanaf hun mobiele telefoon een virtuele 3D tour door het Marine Education Center op Piscaderabaai maken en heel eenvoudig

doorklikken naar foto’s en filmpjes van het kleurrijke, tweetalige lesmateriaal.

Coral Awareness

Met het Coral Heroes lesprogramma willen Carmabi en de GreenKidz Foundation bijdragen aan Coral Awareness op Curaçao. Maya Mathias, GreenKidz coördinator: ‘Met ons tweetalige lesprogramma laten we leerlingen zien hoe prachtig en kwetsbaar ons koraalrif is, hoe we het kunnen beschermen en hoe we er op een verantwoorde manier van kunnen genieten.

Met de les- en toetsmaterialen, die gratis te downloaden zijn via www.greenkidz.org en www.carmabi.org, kunnen leerkrachten op de Curaçaose scholen bovendien prima zelfstandig aan de slag. Om het Coral Heroes lespakket te maken, werkten Carmabi en GreenKidz nauw samen.

Hierdoor is het lespakket door een multidisciplinair team van koraalexperts, Curaçaose vakdocenten, lesmateriaalontwikkelaars, professionele vormgevers en illustratoren samengesteld. Het Coral Heroes programma bevat niet alleen mooie interactieve presentaties, spellen, liedjes, kleur- en kijkplaten en mindmaps voor leerlingen, maar ook toetsen, kernbegrippenlijsten, een uitgebreide docentenmap en een serie Papiamentstalige instructiefilmpjes voor leerkrachten.

Lesprogramma’s voor funderend onderwijs

De ontwikkeling van het Coral Heroes lesprogramma was mogelijk door de gulle donaties van ruim honderd individuen en bedrijven op Curaçao en in Nederland. Het programma is ontworpen en uitgetest op leerlingen

van 10 tot 12 jaar.

Cor Hameete, hoofd van het Marine Education Center: ‘Voor modern interactief lesmateriaal over ons eigen koraalrif is veel belangstelling op Curaçao. Samen met GreenKidz onderzoeken we momenteel hoe we met behulp van lokale en Nederlandse fondsen ons unieke Coral Heroes lesprogramma uit kunnen breiden naar alle acht groepen van het

funderend onderwijs.