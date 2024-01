Corendon overweegt treindienst voor vluchten naar Curaçao

SCHIPHOL – Met het oog op de populaire vluchten naar Curaçao, onderzoekt Corendon de mogelijkheden voor een eigen treinverbinding van en naar Schiphol. Die moet reizigers efficiënt vanuit Schiphol naar de luchthaven van Brussel Zaventem en Düsseldorf vervoeren. Dit initiatief, gemeld door De Telegraaf, volgt op een gebrek aan vertrouwen in de toekomst van Schiphol.

Atilay Uslu, de topman van Corendon, deelt zijn visie met de krant: “Het is de bedoeling dat de vakantie al in de trein begint.” Hoewel de plannen nog in de kinderschoenen staan, wordt er actief aan gewerkt.

Uslu stelt zich een trein voor in de kenmerkende Corendonkleuren, compleet met het logo van het bedrijf. Aan boord zouden passagiers zich al in vakantiesferen moeten wanen, bijvoorbeeld door een cocktailrijtuig.

“We willen vanuit België de reizigers naar Schiphol kunnen brengen in verband met onze vluchten vanaf Amsterdam naar Curaçao”, legt Uslu uit. Na hun verblijf op het eiland, kunnen vakantiegangers dan comfortabel met de trein terugreizen”.