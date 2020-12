Corona-update Aruba en Bonaire

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal actieve besmettingen op Aruba en Bonaire. Daarnaast lees je het aantal nieuwe besmettingen per dag, de testratio en het aantal patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Aruba

Op Aruba zijn gisteren 735 testen afgenomen. Van deze testen gingen het in 185 gevallen om bewoners van Aruba.

Er zijn 69 nieuwe besmettingen geconstateerd. Negen bij toeristen, de overige zijn ingezetenen van Aruba. De lokale besmettingsgraad komt daarmee op 32,5%.

Er liggen nog zes patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis. Twee daarvan liggen op de intensive care. Daarnaast zijn er 21 personen hersteld.

Aruba heeft nu 261 actieve besmettingen.

Bonaire

Met opnieuw drie positieve testuitslagen komt Bonaire op 8 positief geteste personen. In totaal zijn er 154 personen hersteld en er zijn geen ziekenhuisopnamen.

De afdeling Publieke Gezondheid van Bonaire roept iedereen op om met het oog op de stijging van nieuwe lokale besmettingen 1,5 meter afstand te houden en extra op te letten.

Bonaire telde de afgelopen dagen zes nieuwe besmettingen onder de lokale bevolking. Van twee besmettingen is bekend dat de bron buiten Bonaire ligt. Van de andere vier besmettingen is de bron onbekend. Het betekent dat er op Bonaire besmettingen plaatsvinden die Publieke Gezondheid niet goed in beeld krijgt.

De afdeling houdt er rekening mee dat het aantal besmettingen de komende dagen oploopt. Gezaghebber Edison Rijna verklaarde eerder deze maand dat bij een stijging van het aantal besmettingen de maatregelen aangescherpt kunnen worden.

Publieke Gezondheid probeerde om alle mensen die contact hadden met de zes besmette personen in quarantaine te zetten. Dit was om te voorkomen dat zij het virus verder kunnen verspreiden. Maar dat is helaas niet helemaal gelukt.

Een paar besmette personen hadden soms veel contacten die niet achterhaald konden worden. Het gaat om contacten in grote groepen waar geen 1,5 meter afstand werd gehouden. Dat gebeurde bijvoorbeeld op een feest of in de kerk. De besmette personen weten niet precies met wie ze contact hadden. Daarom kan Publieke Gezondheid niet met hen in contact komen.

Bonaire heeft nu 8 actieve gevallen van Covid-19

