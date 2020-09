Coronabesmetting bij KPC

Willemstad – Een van de twee coronabesmettingen van gisteravond is vastgesteld bij het Korps Politie Curacao. Dat laat Quincy Girigorie weten, minister van Justitie.

Het gaat om de chef van het bureau interne zaken. Een deel van het korps zit daarom preventief thuis, waaronder hoofd van de politie Raymond Ellis.

Jules Ilario neemt de taken van korpschef waar. Volgens Girigorie is er geen reden om in paniek te raken en wordt er op dit moment hard gewerkt aan het contactonderzoek.

