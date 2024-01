CPA plant verdubbeling van cruisetoeristen naar 1,5 miljoen jaarlijks

WILLEMSTAD – Volgens Raul Manotas, de chief commercial officer van Curaçao Ports Authority (CPA), streeft Curaçao naar een aanzienlijke toename van het aantal cruisetoeristen tot 1,5 miljoen per jaar. Dat meldt het Antilliaans Dagblad, die dat een ambitieuze doelstelling noemt, gezien het huidige aantal van 710.000 bezoekers in 2023, een stijging van 33 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

In 2023 meerden 289 cruiseschepen aan in Curaçao. De CPA, die rekent met een bezettingsgraad van 86 procent, verwacht voor 2024 een verdere groei naar ongeveer 300 ‘cruise calls’ en een gemiddelde bezetting van 90 procent. Dit zou resulteren in ongeveer 800.000 cruisepassagiers dit jaar, een toename van 13 procent.

Deze groei is in lijn met eerdere investeringen van de CPA, waaronder de 40 miljoen dollar voor de tweede Megapier in 2017. Momenteel is men bezig met de voorbereidingen voor de tweede fase van het Rif Seaport-project, wat een upgrade betekent voor het gebied rond de cruiseterminal in Otrobanda.

“Het doel is om de cruisemarkt te laten groeien tot minimaal een miljoen passagiers per jaar, wat zal leiden tot een economische bijdrage van ten minste 90 miljoen dollar aan de Curaçaose economie,” zegt Manotas. Hij benadrukt dat een cruisetoerist gemiddeld 90 dollar uitgeeft tijdens een bezoek aan Curaçao.

“We moeten als bestemming inzetten op het realiseren van 1,5 miljoen passagiers in onze cruiseterminal in de toekomst,” concludeert de CEO van CPA.