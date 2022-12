Cruiseschip Voyager of the Seas doet Curaçao voor het eerst aan

WILLEMSTAD – Voyager of the Seas het cruiseschip van de Royal Caribbean Cruise Line heeft Curaçao gisteren voor het eerst bezocht met totaal 3765 cruisepassagiers aan boord.

Zoals gebruikelijk bij eerste bezoeken werden plakkaten uitgewisseld. Sem Ayoubi van Curaçao Ports Authority benadrukte dat Curaçao een langdurige relatie heeft met de cruisemaatschappij Royal Caribbean en dat nauw samen wordt gewerkt met hun teams, zowel aan de kant van branding als aan de corporate zijde.

Daarom is het volgens hem geweldig om te zien dat Royal Caribbean is gegroeid tot één van de grootste namen op Curaçao. Tot aan november dit jaar telt Curaçao ongeveer zestig bezoeken van schepen met een komst van ongeveer 180.000 passagiers, alleen al van Royal Caribbean.

Tegelijk met de Voyager was ook de Harmony of the Seas, een andere cruiseschip van de Royal Caribbean Cruise Line op Curaçao met in totaal 5853 cruisepassagiers aan boord.