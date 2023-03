Cruiseschip wijkt uit en meert onverwacht aan op Curaçao

WILLEMSTAD – De Enchanted Princess heeft vandaag een onverwacht bezoek gebracht aan Curaçao. Door harde wind kon het schip vanochtend niet aanmeren in de haven van Aruba en vroeg toen toestemming om de 3600 passagiers op een dagje Willemstad te verrassen.

De Enchanted Princess is een schip in de Royal-class van Princess Cruises, een dochteronderneming van de Carnival Corporation.

Directeur van de Arubaanse havenautoriteit, Mark Figaroa, zegt tegen nieuwsportaal NoticiaCla dat het aan de discretie van de kapitein is om aan te meren bij de pier of niet. Sau Bridgewater-Chong van de Curaçaose havenautoriteit CPA zegt dat er speciale procedures zijn om een onverwacht bezoek in goede banen te leiden.

Op zondag besloot de kapitein van de Enchanted Princess om ook niet aan te meren in Bonaire. Er stond daar toen een wind van meer dan dertig knopen, zo’n 55 kilometer per uur. Hij probeerde het wel, maar voor het schip en de passagiers werd het een te hoog risico om acht uur lang aangemeerd te liggen met die windsnelheid.