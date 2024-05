Gezondheidszorg Curaçao heeft eerste welzijnsvereniging Redactie 17-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao heeft een welzijnsvereniging, genaamd ‘Curaçao Wellness Association’, kortweg CWA. De lancering van deze vereniging gebeurde gisteren in Kurá Hulanda Village, als onderdeel van de Export Week.

De oprichters van de welszijnsvereniging zijn vier dames die hun ziel en schouders onder dit fundamentele project hebben geplaatst: Eileen Isebia, Maria-Helena Seferina-Rojas, Kristy Niessen en Nancy Norisca Rodrigues-Pereira. Zij vormen het eerste bestuur van CWA.

Op de avond dat de statuten van de nieuwe vereniging werden ondertekend in het bijzijn van notaris Chatlein, kondigde de vereniging ook haar eerste strategische partners aan: Unical Universitad Integral de Caribe y Sur America, ADC Laboratory en Dolphin Suites & Wellness.

Ook is CWA zielsgelukkig dat mevrouw Elia Isenia de eerste ambassadeur is geworden van de vereniging. Volgens CWA, een cruciaal punt in de lancering van de Welzijnsvereniging is het bewustzijn dat ze iets unieks te bieden hebben aan de wereld: ‘onze authenticiteit’.

“Het bevorderen van welzijn is niet slechts een handeling ter verzorging van ons lichaam en onze geest, maar ook om onze waarden en identiteit te behouden en te stimuleren. Onze authenticiteit is een rijkdom aan geschiedenis, cultuur en gewoontes die het fundament vormen van WELLNESS. Onze authenticiteit is een schat die wij moeten delen met de wereld. Als vereniging willen wij connecties maken en die delen met onze Caribische regio en andere landen”.

Belangstellende bedrijven en/of eenieder actief in de wellness sector kan zich aanmelden om lid te worden.