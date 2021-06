WILLEMSTAD – Curaçao krijgt een nieuwe taxiservice met als centraal telefoonnummer 9-247. De dienstverlening wordt uitgevoerd door de grootste taxivereniging op Curaçao, Thirty Steps Association TSA.

Die rijden met 45 taxi’s over het eiland. Het aanvragen en reserveren van een taxi gebeurt met een speciale app, via een website of via een telefoontje naar 9-247. De auto’s van TSA zijn herkenbaar als 24-7 Taxi Curaçao.

Lees ook: