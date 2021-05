Curaçao krijgt informatiecentrum Europese Unie

11 Gedeeld

WILLEMSTAD – Curaçao krijgt een informatiecentrum over de Europese Unie. Een initiatief van de Kamer van Koophandel en de Stichting Caribische belasting en Europawinkel.

De Europese Commissie in Brussel geeft geld daarvoor. In Europa zelf zijn er in elk land zulk soort informatiecentra. Het Curaçaose filiaal wordt gehuisvest in het gebouw van de Kamer van Koophandel en heet Europe Direct Curaçao. Het centrum is er voor alle burgers van alle Caribische eilanden.