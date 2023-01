Curaçao nodigt Aruba uit voor het Tumba Festival en Carnaval

WILLEMSTAD – De Curaçao Tourist Board CTB nodigt Aruba uit om het Tumba Festival en carnaval op Curaçao te komen vieren. De uitnodiging is mede verstuurd namens de Curaçao Association of Musicians and Artists AMAK en de Curaçao Carnival Foundation FDKK.

Het Tumba Festival en vooral de slotavond van dit evenement heeft altijd bezoekers uit Aruba aangetrokken, evenals de afscheidsparade op dinsdagavond.

Tijdens een persconferentie gaven vertegenwoordigers van AMAK informatie over wat er te verwachten is tijdens de 51e editie van het Tumba Festival. Populaire Arubaanse zangers Rodrick ‘Rocco’ Franken, Chendell Beaumont, Jair ‘Buddy’ Vesprey, Jurick Salomón en de muzikale band Buleria uit Aruba nemen deel aan het Tumba Festival 2023 op Curaçao.

Het CTB-team hield ook een mediatour om de Arubaanse gemeenschap meer informatie te geven over alles wat ze kunnen verwachten tijdens het Tumba Festival 2023 en het carnavalsseizoen hier op Curaçao.