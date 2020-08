Curaçao nog altijd in fase 2

Willemstad – Curaçao zit nog altijd in fase 2. Dat zegt epidemioloog Izzy Gerstenbluth in de persconferentie. Als we 10 of meer clusters krijgen, of veel meer mensen, waarvan het niet te traceren is waar deze vandaan komen, dan wordt er opgeschaald naar fase 3.

,,Onze guideline is de capaciteit van het ziekenhuis. En laat ik herhalen dat niet iedereen die covid krijgt zo ziek wordt dat diegene in het ziekenhuis komt te liggen. Ongeveer tachtig tot negentig procent wordt niet zo ziek”, aldus de epidemioloog.

