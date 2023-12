Curaçao North Sea Jazz Festival keert terug in 2024

WILLEMSTAD – Na een onderbreking van enkele jaren keert het Curaçao North Sea Jazz Festival terug in 2024. De tiende editie vindt plaats op 29, 30 en 31 augustus 2024. Hoewel details over de line-up en kaartverkoop nog bekend gemaakt moeten worden, is de aankondiging op zich al een reden tot vreugde voor muziekliefhebbers en de toeristische sector op Curaçao.

Stichting Fundashon Bon Intenshon, opgericht in 1990 door Gregory Elias en gevestigd op Curaçao, speelt een cruciale rol als medeorganisator en sponsor van het festival.

Ondanks dat er drie data zijn aangekondigd, is er nog geen besluit genomen over of het gebruikelijke gratis concert, dat traditioneel op de eerste dag plaatsvindt, ook dit jaar wordt aangeboden.

Het productieteam van Mojoconcerts komt in januari naar Curaçao. Verwacht wordt dat rond die tijd een persconferentie plaatsvindt om de eerste set van bevestigde artiesten voor het festival aan te kondigen.