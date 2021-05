Curaçao Tourist Board organiseert interactief seminar over Noord-Amerikaanse markt

WILLEMSTAD – De Curaçao Tourist Board (CTB) heeft onlangs een interactief seminar over de Noord-Amerikaanse markt georganiseerd. CHATA- en CASHA-leden namen deel aan de seminar. De sessie werd georganiseerd door Paul Pennicook, CEO van de Curaçao Tourist Board.

Het belangrijkste doel van de sessie was om het belang van de Noord-Amerikaanse markt te benadrukken en hoe het aantal bezoekers naar Curaçao kan worden verhoogd. De sessie werd bijgewoond door 23 partners uit de toeristische sector.

Tijdens zijn presentatie schetste Pennicook het totale aantal aankomsten in 2018, 2019 en de eerste twee maanden van 2020. Het aantal aankomsten uit Noord-Amerika groeit gestaag en registreert een stijging van 24% in januari en februari 2020 vergeleken met dezelfde maanden in 2019. Deze groei kan worden toegeschreven aan een grote verschuiving in boekingskanalen van voornamelijk online reisbureaus (OTA’s) naar andere kanalen zoals touroperators, retail reisagenten en directe boekingen.

Retail Travel Agents laat de grootste groei zien, wat direct een strategische stap opleverde van CTB om Retail Travel Agents beter op te leiden en te ondersteunen. Thijs van der Valk van Baoase Luxury Resort, deelde zijn best practices die werken voor de Noord-Amerikaanse markt.

Pennicook liet ook de activiteiten en acties zien die momenteel plaatsvinden op de Noord-Amerikaanse markt. Acties zoals coöpcampagnes, marketingcampagnes voor luchtvaartmaatschappijen, webinars en virtuele beurzen, e-blasts, publicaties van reisbureaus en tweewekelijkse gesprekken met handelspartners. Daarnaast omvatten de marketing- en PR-activiteiten die op de Noord-Amerikaanse markt worden uitgevoerd, digitale advertentiecampagnes, journalistenbezoeken, influencer-reizen om de nieuwe reiziger te bereiken.