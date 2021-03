WILLEMSTAD – Curaçao gaat vanaf vandaag in lockdown. Het advies is zoveel mogelijk thuis te blijven en er alleen op uit te gaan als dat noodzakelijk is.

Daarnaast is er een Plachi di Dia vandaag. Je mag alleen met je auto erop uit als het cijfer uit je kenteken aan de beurt is. Uitzondering is er voor mensen met essentiële beroepen en op bepaalde tijden waarop kinderen naar school en opvang kunnen worden gebracht.

Toeristen blijven welkom op Curaçao.