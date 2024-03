CuraÃ§ao verwelkomt wereldwijde ambassadeurs uit Nederland

Nieuws uit Nederland Curaçao verwelkomt wereldwijde ambassadeurs uit Nederland Redactie 2024-03-20 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – Curaçao heeft maandag een stap gezet met de start van ‘The Ambassador Edition of the Curaçao Experience 2024’, waarbij ambassadeurs uit meer dan 25 landen, die in Den Haag hun residentie hebben, samenkomen. De bijeenkomst duurt nog tot en met donderdag.

Het unieke evenement biedt een uitgelezen kans om de internationale banden te versterken en samenwerkingsmogelijkheden te verkennen, zo betoogt de Curaçaose regering. De officiële opening, verricht door premier Gilmar Pisas bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, markeert het begin van een reeks presentaties en excursies die de culturele rijkdom en economische kansen van het eiland onder de aandacht brengen.

Ambassadeurs, onder wie vertegenwoordigers van landen als Suriname, Brazilië, Canada en vele anderen, krijgen gedurende deze dagen een diepgaand inzicht in wat Curaçao te bieden heeft. Bezoeken aan locaties zoals het windmolenpark en lokale industrieën benadrukken Curaçao’s inzet voor duurzaamheid en economische ontwikkeling.

Dit evenement, dat nog loopt tot en met donderdag ‘positioneert Curaçao nadrukkelijk op de internationale kaart als een strategische partner gericht op duurzame ontwikkeling en culturele uitwisseling’, aldus Pisas.