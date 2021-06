Curaçao weigert 22 procent van alle visumaanvragen

WILLEMSTAD – Curaçao heeft in 10 jaar tijd 57.000 visumaanvragen gekregen. Ruim 13.000 daarvan werden geweigerd. Dat staat in een rapport dat is opgesteld op verzoek van de Rijksministerraad.

Jaarlijks komen de meeste aanvragen sinds 2015 uit de Dominicaanse Republiek, ruim duizend. Op de tweede plek staat Haïti. Vroeger waren het vooral Colombianen, maar in 2015 is de visumplicht voor hen afgeschaft.

Vorig jaar daalde het aantal visumaanvragen van bijna 3000 in 2019 tot 453 in 2020 vanwege de covid19-pandemie.

