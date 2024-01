Curaçao wil eindelijk vaderschapsverlof regelen

WILLEMSTAD – Een nieuw wetsvoorstel over vaderschapsverlof is door de oppositiepartij MAN ingediend bij de Staten in Willemstad. Dit voorstel regelt vijf dagen doorbetaald verlof voor vaders om tijd door te brengen met de moeder van het kind en de pasgeboren baby.

Volgens de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel, stelt men voor dat de overheid de volledige kosten draagt voor ambtenaren, terwijl in de private sector 80 procent van het salaris vergoed wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en 20 procent door de werkgever.

Deze regeling is bedoeld om vaders, moeders en kinderen rechtvaardigheid te bieden, vooral omdat moeders al regelingen hebben voor zwangerschapsverlof, maar voor vaders is er geen dergelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek.

Het voorstel benadrukt het belang van vaders in het leven van kinderen en wijst op veranderende sociale normen waarbij van mannen niet langer verwacht wordt dat ze uitsluitend kostwinners zijn, maar dat ze de zorgtaken delen met hun partners.

Het idee is dat beide ouders samen de eerste tijd van het nieuwe gezin beleven, wat bijdraagt aan de gezinsstabiliteit en de band tussen vader en kind versterkt. Het vaderschapsverlof wordt gepresenteerd als een middel om de verdeling van werk en zorg tussen vader en moeder gelijker te verdelen.

De toelichting bespreekt ook hoe het vaderschapsverlof in andere landen binnen het Koninkrijk is geregeld. In Nederland bijvoorbeeld krijgt de vader een week volledig doorbetaald verlof en kan hij daarnaast vijf weken verlof opnemen tegen een vergoeding van 70 procent van het salaris. Op Aruba krijgt de vader twee dagen verlof, terwijl op Sint-Maarten, net als op Curaçao, het vaderschapsverlof niet wettelijk geregeld is.