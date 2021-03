Curaçao ziet groei in jonge COVID-19 patiënten

WILLEMSTAD -Er liggen steeds meer jonge patiënten in het ziekenhuis. Dat laat epidemioloog Izzy Gerstenbluth weten. Er liggen 32 patiënten in het CMC, van wie twaalf op de Intensive Care, inclusief vier patiënten uit Bonaire.

Het CMC gaf dit weekend in een brief al aan dat het de Intensive Care afdeling helemaal tot COVID afdeling had gemaakt en voorlopig niet urgente operaties heeft uitgesteld. Het CMC biedt plek aan 71 coronapatiënten.

Gerstenbluth zegt dat de meeste mensen momenteel met de Britse variant besmet raken. “We moeten ons echt aan de regels houden. Deze variant verspreidt zich veel sneller. Zo ernstig als het nu is, was het nog nooit op Curaçao.”