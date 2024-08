Geschiedenis Curaçaose Judith Schnog duikt in oorlogsgeschiedenis van haar joodse vader Redactie 13-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In het voorjaar van 2025 opent het Joods Museum Curaçao een nieuwe vleugel, waar overlevenden van de Holocaust die op ons eiland zijn komen wonen worden belicht. Een van hen is Leo Schnog. Zijn dochter Judith schreef een boek over de zoektocht naar de oorlogsjaren van haar vader.

Die had een tatoeage op zijn arm waar nooit over gesproken werd: nummer 48368. Toch liet die nummer haar nooit los. Judith wilde weten wie haar vader was geweest voordat hij haar vader was geworden. Wie was de man die de kampen had overleefd? Wat had hij allemaal meegemaakt? Ze ging op zoek en vond sporen, en later bewijzen, van de gruwelijkheden waar haar vader getuige van was geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het boek is een verslag van haar onderzoek waarin de schrijfster vertelt wat haar vader als jonge, joodse man in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland, Nederland en Polen is overkomen en hoe het hem na de oorlog is vergaan.

In eerste instantie schreef zij dit voor haar broers en hun kinderen en kleinkinderen, maar door samenwerking met het JCHM is het verhaal van Leo Schnog, die in 1954 met zijn gezin op Curaçao kwam wonen, nu, in zeer beperkte oplage, bij ons museum beschikbaar.

114