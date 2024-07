Sport Curaçaose Odile van Aanholt gaat voor goud in Frankrijk Redactie 29-07-2024 - 3 minuten leestijd

PARIJS – Twee kinderen van oud-Olympisch zeiler Cor van Aanholt gaan voor medailles op de Olympische Spelen in Parijs. Vooral dochter Odile (26) maakt grote kans op een gouden plak. De Curaçaose zeilt in de 49er FX-klasse met partner Annette Duetz. Zoon Just zeilt in de ILCA7-klasse.

De komende twee weken hebben Just en Odile hetzelfde doel: alles eruit halen wat erin zit op de Olympische Spelen. Voor Just betekent dat iets anders dan voor Odile. Hij zou al blij zijn met een plek in de top vijftien, zij strijdt om de medailles.

Leiding

Gisteren waren de eerste drie races in Marseille. Van Aanholt en Duetz werden respectievelijk vierde, eerste en nog eens eerste en gaan daarmee aan de leiding. Vandaag zeilen de twee race drie, vier en vijf. In totaal moeten ze twaalf keer aan de bak om op 1 augustus de medalrace te mogen zeilen, als ze zich in de top 10 zeilen.

Vader Cor denkt dat zij een goede kans maken. “Beiden zijn winnaars. Odile is al drie keer eerste geworden op een WK en één keer tweede. Eerst met Elise Ruiter in Oman, daarna met Duetz in Canada. In Nederland werden ze tweede, omdat Duetz met een gescheurde knieband moest zeilen. In Lanverat werden ze weer wereldkampioen. Duetz heeft zelfs vier wereldtitels en was twee keer Europees kampioen.”

Cor zegt dat als de wind de komende dagen hard waait, de concurrentie voor zijn dochter vooral van Zweden zal komen. “Met lichte wind zijn de Noren en Italianen geduchte tegenstanders. Maar ze zeilen altijd vooraan, vooral met wisselende wind zijn ze moeilijk te verslaan.”

Duetz was blij dat het begonnen was. “Het was een warme dag, met weinig wind. Maar voor ons ook een goeie dag. Het is vooral heel fijn dat de eerste races erop zitten. Het is nu echt begonnen.”

Van Aanholt legt uit: “Er is weinig wind, dus je bent heel gefocust. En de kleine dingen kunnen het verschil maken. Waar ik vooral heel trots ben is dat we in de eerste race ons wisten terug te werken in de wedstrijd. Dat is tekenend. Dat is heel lekker en konden we nog meer genieten van onze laatste race bijvoorbeeld.”

Philipine

Er is overigens nog een Van Aanholt op de spelen: dochter Philipine. Zij nam twee keer deel aan de Spelen, in 2012 en 2016 in de Laserklasse en is nu Adjunct Chef de Mission voor Aruba. Dat heeft te maken met het feit dat de zeilers niet in Parijs, maar in Marseille hun wedstrijden afwerken en er een aanspreekpunt moet zijn voor de Chef de Mission in Parijs.

