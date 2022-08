Curaçaose Timber blijft honkvast bij Ajax

AMSTERDAM – Jurriën Timber kon de lokroep uit het buitenland weerstaan en zette heel bewust zijn handtekening onder een nieuw contract bij Ajax. Ondanks de duizelingwekkende bedragen die werden geboden, is zijn missie in Amsterdam nog niet voltooid, zo valt te lezen in het Ajaxlife magazine.

“Deze beslissing komt vanuit mijn eigen hart en hoofd,” vertelt de Curaçaose Timber aan Ajax TV. “Het gevoel gaf de doorslag, maar ook het plan dat we maakten. Het is belangrijk daarachter te blijven staan. Zoiets beslissen in je eentje is niet makkelijk. Daarom had ik ook de mensen om mij heen nodig.”

Veel familieleden van Timber waren dan ook aanwezig in de Johan Cruijff Arena, bij het voor hem speciale tekenmoment. Daaronder ook zijn oma uit Curaçao. “Het is goed om te beseffen dat dit een mooi moment is, waar we best even bij stil mogen staan. De mensen waar ik nog steeds elke dag hard mee werk om een betere voetballer te worden en een beter persoon, die zijn er vandaag bij.”

De afgelopen jaren beleefde de centrale verdediger zijn grote doorbraak en zijn carrière nam een vogelvlucht. Het is pas twee jaar geleden dat Timber in de uitwedstrijd bij sc Heerenveen zijn debuut maakte in de hoofdmacht van Ajax, maar inmiddels is hij een grote meneer. Zelf merkt hij ook dat zijn status veranderd is.

“Elk seizoen ben ik bezig met beter worden. Je krijgt een andere rol binnen het team. Dat was vorig seizoen zo en nu weer. Ik wil ook zelf beter worden, blijven groeien en prijzen pakken. Ik ben niet meer dat jonge talent dat ik eerst was. Dat verandert en daar moet ik zelf in meegaan.”

We hebben al veelvuldig genoten van de resolute ingrepen van Timber op het veld. Samen met Lisandro Martínez was hij ook het afgelopen seizoen weer een rots in de branding. Waar de Argentijn ervoor koos zijn voormalig trainer Erik ten Hag naar Manchester te volgen, voelt Timber dat zijn avontuur in de Johan Cruijff Arena nog niet is voltooid.

Natuurlijk was het ook voor hem een hectische zomer. Er moesten flink wat opties worden afgewogen. Dat is niet altijd even makkelijk, maar Timber is blij met de uitkomst. Er vindt deze zomer een flinke metamorfose plaats bij Ajax. Met name in de defensie. Dat is wellicht even wennen, maar Timber ziet de frisse wind die er waait vooral als iets moois.

“Je voelt nieuwe energie en in het veld merk je wat andere dingen. Er is veel kwaliteit bij gekomen. De aanpassing gaat overigens heel snel. Dat hoort ook bij goede voetballers, maar is mooi om te zien. De Champions League gaat bijna weer beginnen en er komen mooie periodes aan. Daar heb ik ontzettend veel zin in.”