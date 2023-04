‘Curaçaose’ Villa Ananas strak uitverkocht

BEEK EN DONK – Ooit begonnen als spontaan feestje op Curaçao, is Villa Ananas uitgegroeid tot een opzichzelfstaand evenement met Koningsdag. Dit jaar viert het tropische hitjesfeest zijn lustrum-editie in Nederland, die zoals gewoonlijk binnen no-time was uitverkocht.

Tropische hitjes, zand onder je voeten en een cocktail in je hand; het Villa Ananas-gevoel belooft weer flink los te barsten aanstaande Koningsdag. Met zo’n tweeduizend bezoekers beleeft het festival, georganiseerd door de mannen van WiSH Outdoor, zijn vijfde editie. En dat is volgens Klomp Bueters maar wat bijzonder.

,,We organiseren het feest met vrijwel dezelfde mensen als toen.” Met ‘toen’ doelt de organisator op de eerste editie van het feest, gehouden in een studentenhuis op Curaçao. ,,Dat studentenhuis heette Villa Ananas. Door een samenloop van omstandigheden hebben wij daar een feestje georganiseerd. Niks was goed geregeld, maar onverwachts werd het een megafeest.’’

Eenmaal terug in Nederland wilden de mannen wat area’s toevoegen aan WiSH Outdoor. Daar werd Villa Ananas er dus een van. ,,En zo geschiedde’’, zo blikt Klomp Bueters terug. ,,Het werd een feest met veel hitjes, guilty pleasures met een behoorlijk feestgehalte.

Binnen no-time groeide Villa Ananas uit tot een van de populairste area’s van WiSH Outdoor. Het draait daar om de gezelligheid. Een heerlijk ongedwongen sfeer waar je lekker uit je dak kunt gaan.”

Villa Ananas maakte furore. Zo kreeg het hitjesfeest een vaste plek in de festivalagenda op Koningsdag. In het najaar passeerden al een aantal winteredities van Villa Ananas de revue, en ook op evenementen als Smerrig en Paperclip is de tropische area een graag gezien gezicht.