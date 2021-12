Dame valt van de boot en wordt geraakt door de schroef

28 Gedeeld

Een vrouw is gisterochtend zwaargewond geraakt nadat zij in het water geraakt werd door de schroef van een schip.

Het ongeluk gebeurde bij Koredor aan een van de pieren. Even daarvoor had de boot geprobeerd aan te meren. Dat ging mis, waardoor de vrouw van boord viel en te water raakte.

De valpartij wrd niet opgemerkt door de kapitein van het schip, die zijn poging om aan te meren voortzette. Daarbij sneed de schroef van het schip de vrouw over haar hele lichaam.

Zij is met spoed voor behandeling naar het CMC gebracht. Hoe haar situatie nu is, is niet bekend.

———–