De Kustwacht heeft een nieuwe plaatsvervangend directeur

WILLEMSTAD – De Kustwacht in het Caribisch Gebied heeft met Joëlle de Jong-Mercelina weer een nieuwe plaatsvervangend directeur. Zij bekleedt als eerste vrouw deze functie.

De Jong-Mercelina wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de kustwachttaken en de interne bedrijfsvoering van de Kustwacht. Zij heeft daarmee de dagelijkse leiding over de organisatie.

De Jong-Mercelina is volgens de Kustwacht buitengewoon gekwalificeerd voor deze functie dankzij haar indrukwekkende loopbaan, met name bij het ministerie van Justitie van Curaçao. In haar laatste functie bij het ministerie was zij waarnemend secretaris-generaal.

Haar uitgebreide kennis op het gebied van rechtshandhaving, publiekrecht en zeerecht, alsmede haar achtergrond in internationale betrekkingen zijn goed toepasbaar bij de Kustwacht.

Daarnaast was zij namens Curaçao lange tijd plaatsvervangend lid van het Presidium van de Kustwachtcommissie en heeft ze relevante ervaring opgedaan als docent Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit van de

Nederlandse Antillen/Curaçao. Ze is ook een voormalig lid van het Vrijwilligerskorps van de Nederlandse Antillen.