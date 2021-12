December maand, meer diefstal en overvallen

5 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het is december en het aantal overvallen lijkt weer toe te nemen. Gisterochtend probeerden dieven in te breken bij Boolchand’s in Zeelandia. Op allerlei manieren, maar zonder succes.

Bij Cost U Less aan de Janoorduynweg lukte het dieven wel om binnen te komen, maar iets meenemen lukt niet. Meer succes hadden overvallers bij een toko in Saliña. Daar gingen ze er met de kassa vandoor. Op de Roodeweg werd niet de snèk beroofd, maar een zanger die daar aanwezig was. De overvallers rukten een ketting van zijn nek en gingen er daarna snel vandoor. De ketting was volgens het slachtoffer 3000 gulden waard.

