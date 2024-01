December was goeie maand voor kleine accomodaties

WILLEMSTAD – Beheerders van kleine accomodaties op Curaçao zijn tevreden met de afgelopen decembermaand. Er was een toegenomen vraag naar accommodaties, vervoer, attracties en duikactiviteiten, een trend die al in november zichtbaar was.

Deze toename wordt volgens Casha mede gedreven door meer vluchten vanuit Europa, wat heeft geleid tot meer betaalbare losse vliegtickets.

Casha is een vereniging van meer dan 95 leden met 53 accommodaties. Deze leden vertegenwoordigen samen 25 procent van de kamers in de categorie alternatieve accommodaties.

De totale bezettingsgraad voor accommodaties bedrorg in december zeventig procent, voor autoverhuur was dat net iets hoger, 75 procent en voor toeirstische activiteiten werd ook zeventig procent gemeten. Duikscholen binnen Casha kenden een bezetting van zestig procent.

Deze cijfers zijn mogelijk iets aan de conservatieve kant, aangezien enkele leden die bijna volledige bezetting bereikten, hun cijfers niet officieel hebben gerapporteerd.