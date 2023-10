Deel binnenstad dicht vanwege viering 10-10-’10

WILLEMSTAD – Een deel van Punda is de komende dagen slecht bereikbaar voor gemotoriseerd vervoer. Vanaf morgen 23.00 tot dinsdag 10 oktober 23:00 uur is het Hendrikplein volledig afgesloten, in verband met de viering van 10-10-’10, toen Curaçao uit het Antlliaans staatsverband stapte en een autonoom land werd binnen het Koninkrijk.

De voorbereidingen voor dit evenement beginnen al op zondag 8 oktober. De maatregelen hebben tot gevolg dat parkeren aan de oostzijde van het Wilhelminaplein en in het gebied bekend als ‘Stadscentrum Sleutelgebied’ niet is toegestaan.

Bovendien is vanaf maandag 9 oktober om 15:00 uur tot dinsdagochtend 3:00 uur, en verder op dinsdag vanaf 6:00 uur tot 23:00 uur, alle gemotoriseerd verkeer verboden richting het Wilhelminapark, Breedestraat Punda en Waterfortstraat vanaf het Hendrikplein ter hoogte van het voormalige Koko Loko CD-center.

Dezelfde beperking geldt voor het gebied rond het Gouverneursplein, waarbij verkeer in de richting van de Handelskade vanaf het Hendrikplein evenals de Waterfortstraat wordt geweerd. Hierbij is het ook niet toegestaan om voertuigen te parkeren in de Waterfortstraat en voor het voormalige Plaza Hotel.

De maatregelen zijn genomen om een geordende voortgang van de festiviteiten te waarborgen. Alle weggebruikers wordt verzocht om de instructies van de politie te volgen voor de openbare orde, veiligheid en vlotte doorstroming van het verkeer.