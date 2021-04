Defensie Curaçao breidt ondersteuning aan politie uit

WILLEMSTAD – Op verzoek van het Korps Politie Curaçao (KPC) levert Defensie sinds gisteren extra ondersteuning bij het handhaven van de COVID-maatregelen. Het gaat hierbij onder andere om de kentekenmaatregel (plachi di dia) en de avondklok. De afgelopen maanden leverde Defensie al militaire bijstand, maar deze breidt nu uit als gevolg van de ernstige COVID-situatie op Curaçao.

De autoriteiten van Curaçao hebben Defensie gevraagd om extra ondersteuning. Tot op heden werd de ondersteuning uitgevoerd door miliciens van de Curaçaose Militie. Vanaf gisteren zijn er meer miliciens op straat om te ondersteunen bij het handhaven van alle COVID-maatregelen, en tevens zet Defensie nu ook militairen van de Compagnie in de West in. Zij zijn afkomstig uit de Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht.

Het ondersteunen van het KPC is een vorm van militaire bijstand. Het ondersteunen van de civiele autoriteiten is één van de grondwettelijke taken van Defensie.

