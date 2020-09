Dertien kandidaten voor raffinaderij

22 Gedeeld

Willemstad – Er zijn nog dertien kandidaten over voor de overname van de raffinaderij. Dat zegt de Project Management Organisatie van de Refineria di Korsou in een persbericht.

De partijen zijn uitgenodigd om voor 5 oktober een non binding proposal in te dienen. In december zal dan worden aangekondigd welke partij de voorkeur krijgt om mee verder te praten. De Project Management Organisatie wil begin 2021 de deal rond hebben.

