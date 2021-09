Deze maand nog lancering Curaçao Health App

19 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) zal nog deze maand de Curaçao Health App lanceren. Die sluit aan op het Digital Covid Certificate (DCC) van de Europese Unie en is in ieder geval binnen het Koninkrijk te gebruiken, schrijft het Antilliaans Dagblad.

Volgens Sharlon Melfor, secretaris-generaal van het ministerie van GMN, is de app in een testfase om daarna in productie te gaan. Dat de lokale app zo snel mogelijk beschikbaar komt, is vooral belangrijk voor gevaccineerde inwoners van Curaçao die naar Nederland reizen. Vanaf zaterdag 25 september is daar een coronatoegangsbewijs verplicht om bij bepaalde plekken binnen te komen.

