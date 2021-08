Dick Drayer in ziekenhuis Sint-Maarten

199 Gedeeld

PHILIPSBURG – Curacao.nu journalist Dick Drayer is vandaag met Covid-19 gerelateerde ademhalingsproblemen overgebracht naar het ziekenhuis op Sint-Maarten. Drayer was voor NOS opnames aan het maken op Sint-Eustatius waar hij positief teste nadat hij zich niet lekker voelde.

Drayer is mogelijk besmet geraakt op Curaçao, maar had een negatieve PCR test voor vertrek. Drayer is volledig gevaccineerd in april dit jaar.

“Gisteren was ik de hele dag in de zon aan het werk, want we waren aan het filmen voor verschillende reportages. ‘s Middags begon ik me minder goed te voelen. In eerste instantie schreef ik dit toe aan het werken onder de hete zon. Maar toen ik ook andere symptomen kreeg, en ik hoorde dat een bezoeker van mij op Curaçao zojuist positief getest was op het virus, gingen er alarmbellen af in mijn hoofd” volgens Drayer.

Drayer zegt dat hij onmiddellijk contact heeft opgenomen met de lokale autoriteiten en ervoor heeft gezorgd dat hij werd getest. “Ik kreeg het resultaat vrij snel, en het was positief”. Drayer zegt aanvankelijk optimistisch te zijn geweest dat het een vals alarm zou kunnen zijn, maar het testresultaat toonde anders aan.

“Sint-Eustatius heeft geen covid. Code groen. Wel is de vaccinatiegraad heel laag, waardoor het risico op een outbreak groot is. Ik zou daar gisteren gesprekken over voeren. Over de stelling: de vraag is niet of, maar wanneer St Eustatius een uitbraak krijgt. Dan is het welk cynisch dat ik nu degene ben die als eerste patiënt het virus introduceert. Door de lage vaccinatiegraad is de organisatie rond COVID-19 erg goed georganiseerd op het eiland.”

Vanmorgen vroeg werd Drayer overgebracht naar de hospitainer op Sint-Eustatius waar al snel werd besloten hem over te vliegen naar Sint-Maarten voor verder onderzoek.

Tweede besmetting op Sint-Eustatius

Inmiddels is bekend dat een tweede persoon besmet is geraakt. Beide zaken lijken los van elkaar te staan. Het gaat volgens de BES-reporter.com om iemand die een medische behandeling in het buitenland had ondergaan. Vanochtend zijn in het Medical Center het eigen artsen team bijeen geroepen. Om 8.30 uur is het crisisteam van Statia bijeengekomen.

