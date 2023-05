Distinguished Gentleman’s Ride: stijlvol op de motor voor mannengezondheid

WILLEMSTAD – De Distinguished Gentleman’s Ride, een wereldwijde motorrit voor het goede doel, vindt ook plaats op Curaçao. Motorrijders, zowel mannen als vrouwen, worden uitgenodigd om zich in stijlvolle kleding te registreren en deel te nemen aan deze rit. Het doel is om aandacht te vragen voor mannengezondheid, met name voor aandoeningen aan de testikels, penis, blaas, prostaat en mentale gezondheid.

Op 21 mei maakt Curaçao deel uit van een wereldwijde beweging die aandacht vraagt voor de gezondheid van mannen. De Distinguished Gentleman’s Ride, een evenement dat in meer dan honderd landen wordt verreden, roept motorrijders op om stijlvol gekleed op hun motor te stappen en mee te doen aan deze rit voor het goede doel.

Het evenement draait om meer dan alleen het rijden. Het doel is om bewustzijn te creëren voor kwesties die vaak over het hoofd worden gezien, zoals kanker en andere aandoeningen die onderzoek, scherpe diagnose en behandeling vereisen. “Ga naar je dokter, ga het gesprek aan, neem die stap,” is de boodschap van de dag.

Registratie

Registratie gebeurt online via www.distinguishedgentlemansride.com. Eenmaal geaccepteerd, kunnen deelnemers fondsen werven in hun eigen omgeving. Alle ingezamelde geld gaat rechtstreeks naar de Movember Foundation, die investeert in wetenschappelijk onderzoek naar mannengezondheid.

De motorrit is geen race of competitie, maar een rustige rit van maximaal 40 km/u door de straten van Curaçao. De motorrijders zijn stijlvol gekleed en onderweg zullen er stops zijn om over het onderwerp te praten en het taboe rond mannengezondheid te doorbreken.

Het publiek is van harte uitgenodigd om langs te komen en de deelnemers aan te moedigen. De start is om 14:00 uur bij de parkeerplaats dicht bij de rotonde Brievengat.

Er zijn stops gepland bij Kooyman parkeerplaats, de kerk van Westpunt, Tera Kora medisch centrum en het Molenplein te Otrobanda. Bij elke stop zullen ervaringsdeskundigen en medische professionals spreken over relevante onderwerpen.

De rit eindigt bij Keizershof Luna Blou, waar iedereen welkom is voor een sociale afsluiting. De organisatoren van The Distinguished Gentleman’s Ride nodigen iedereen uit om over mannengezondheid en preventie te praten. Want, zoals ze zeggen, “Iedereen is belangrijk, iedereen heeft belang bij bewustmaking en bewustwording aangaande preventie.”