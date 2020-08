Dode op Aruba vanwege Covid19

13 Gedeeld

Oranjestad – Aruba kent zijn tweede Coronadode. Gisteren overleed een patiënt van 75 jaar.

In eerste instantie werd gezegd dat hij weliswaar positief was, maar niet overleden aan de gevolgen van corona. Dat werd later gecorrigeerd, omdat de internationale standaard dat voorschrijft bij actieve besmettingen.

Gisteren kwamen er ook weer veel nieuwe besmetting bij op Aruba. 96 mensen werden positief getest. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen op 894, waarvan sinds de uitbraak vorige week maandag actief 776.

