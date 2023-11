Doden door instorten goudmijn Suriname

BROKOPONDO – In een tragische gebeurtenis in Brokopondo, ongeveer twee uur ten zuiden van Paramaribo, is een illegale mijnschacht ingestort, met meerdere dodelijke slachtoffers tot gevolg. Dit werd bevestigd door de Surinaamse president Santokhi in de Nationale Assemblee. Hoewel precieze aantallen nog onduidelijk zijn, berichten lokale media over mogelijk 18 tot 21 doden. De slachtoffers waren op zoek naar goud in een provisorische, diepe tunnel toen het ongeval plaatsvond.

President Santokhi meldde dat de mijnschacht is ingestort en de mensen binnen waarschijnlijk allemaal slachtoffer zijn geworden van dit ernstige ongeval. Naar aanleiding van het incident zijn de Algemene Politieke Beschouwingen in het parlement geschorst en overweegt de regering een nationale rouwperiode af te kondigen.

Hulp

Een reddingsoperatie is opgestart, waarbij het leger, de politie en het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing zijn ingezet. Suriname overweegt Brazilië om hulp te vragen bij de reddingswerkzaamheden. Vicepresident Ronnie Brunswijk, die naar Brokopondo is afgereisd, zal een grondig onderzoek leiden naar de oorzaak van het incident.

Dagblad Suriname meldt dat een maand geleden het leger en de politie nog illegale goudzoekers van dezelfde locatie hadden verwijderd. President Santokhi heeft zijn medeleven en sympathie uitgesproken naar alle nabestaanden van de slachtoffers.