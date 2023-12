Dood lichaam gevonden bij Knip

WILLEMSTAD – In het bosgebied bij Kleine Knip in Banda Bou heeft de politie gisterenmiddag een levenloos lichaam gevonden. Op dit moment behandelt de politie de zaak nog niet als een misdrijf, onderzoek moet dat nog uitwijzen.

De politie vond het lichaam rond de klok van 18.00 uur in vergevorderde staat van ontbinding. Het lichaam hing aan een boom. Het is niet duidelijk of het om een lokale bewoner gaat. De politiearts heeft ter plaatse de dood vastgesteld. Op bevel van de officier van justitie is het lichaam in beslag genomen voor verder onderzoek.

In de zomer van vorig jaar vond de politie ook een dood lichaam in de omgeving van Kenepa. Dat betrof toen een vermiste toerist, die was gaan wandelen en de weg was kwijtgeraakt. Deze Nederlandse man was enige dagen vermist. Hoewel het geen misdrijf betrof, is de doodsoorzaak van hem nooit openbaar gemaakt.

Voor het specifieke geval van gisteren is het nog niet bekend of er sprake is van een vermissing.