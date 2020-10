Druk op Hatorol rechtbank

5 Gedeeld

Willemstad – Het was weer druk met drugszaken in de rechtbank gisteren. Een 23-jarige student kreeg 6 maanden voorwaardelijk met een taakstraf van 180 uur. Hij had coke verstopt in twee tubes creme.

Een 51-jarige man had minder geluk. Die moet 3 jaar de bak in, omdat hij voor de zoveelste keer werd gesnapt. Dit keer had hij ruim 16 kilo coke in meubels gestopt.

Een andere man kreeg een half jaar omdat hij bijna 400 gram cocaïne had verstopt in tandpasta en douchegel. De tubes had hij gekocht van een Venezolaan, maar hij wist niet dat er drugs in zat.

Een keer per twee weken wordt de zogenaamde Hatorol in de rechtbank afgehandeld. Dat zijn alleen maar drugszaken.

