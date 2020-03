Drukte op zee vanuit Venezuela

28 Gedeeld

Dit weekend was het weer druk op zee met bootjes uit Venezuela. Dat meldt de Kustwacht. Een boot kon worden onderschept, een andere boot is vermoedelijk in Venezolaanse wateren gezonken.



De Venezolaanse Kustwacht en die van het Caribisch Gebied hebben gezocht, maar de boot niet gevonden. De Kustwacht patrouilleert extra en bewaakt de kustlijn nog intensiever vanwege corona.