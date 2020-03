Economie dreigt in te storten

208 Gedeeld

De economie van Curaçao dreigt in te storten. Daarvoor waarschuwt de Centrale Bank. Die werkt met een aantal scenario’s om iets te kunnen zeggen over de problemen die ons te wachten staan.



De CBCS blijft benadrukken dat Curaçao niet over instrumenten en middelen beschikt om deze crisissituatie aan te kunnen. Zelf heeft het maatregelen genomen om te zorgen dat banken over voldoende cash blijven beschikken. Maar zonder hulp uit het Koninkrijk kan het niet.