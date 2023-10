Een van de laatste Dominicanen op Curaçao, Piet Magnin overleden

In zijn woonplaats Voorschoten overleed op 30 oktober dominicaan Piet Magnin. Hij was een van de laatste twee Nederlandse dominicanen van Curaçao.

Piet Magnin werd geboren op 11 maart 1939. Hij deed in 1957 professie en werd in 2000 priester gewijd. De laatste weken voelde Piet zich niet goed. Hij werd onderzocht, maar kreeg een hersenbloeding en is de dag erna, op de middag van 30 oktober, thuis overleden, zoals zijn wens was.

Roeping

Piet Magnin ontdekte zijn roeping als broeder en priester-pastoor op Curaçao. Zijn reis begon in Rotterdam, waar hij omgeven was door dominicanen, zowel paters als zusters. In zijn jeugd was hij geen misdienaar en had hij weinig interesse in een priesteropleiding. Toch werd hij aangenomen bij een juvenaat in Huissen, waar hij uiteindelijk zijn intrede deed als broeder.

Als broeder had Piet verschillende taken, waaronder het schoonmaken van kamers en het dienen van missen. Het noviciaat was een tijd van veel gebed en reflectie, waarbij de broeders een grote rol speelden in de huishoudelijke en verzorgende taken van het klooster.

Curaçao

Na zijn tijd in Huissen, verhuisde Piet naar Venlo, waar hij koster en portier werd. Zijn ervaring in Venlo leidde uiteindelijk tot een aanbod om naar Curaçao te gaan. Op Curaçao werkte hij in een juvenaat en later in het Catechetisch Centrum, waar hij betrokken was bij het ontwikkelen van religieuze projecten voor scholen.

Piet’s roeping leidde hem uiteindelijk tot de rol van diaken en later priester-pastoor in de parochie van Santa Ana in Willemstad, Curaçao. Zijn werk op Curaçao en zijn betrokkenheid bij de Dominicaanse gemeenschap hebben een blijvende impact gehad op zijn leven en roeping. Maar omgekeerd waarschijnlijk ook: de betrokkenheid van de dominicanen in het Curaçaose onderwijs, parochies en de medische sector heeft ongetwijfeld een significante impact gehad op de gemeenschap op Curaçao.

Piet is 84 jaar oud geworden.