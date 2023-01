WILLEMSTAD – De eerste baby geboren in 2023 op Curaçao heet Jayvion Richardson – Dandaré. Moeder Soheily Dandaré is bevallen in het CMC. Dat was vanochtend om drie minuten voor negen.

De vader van Jayvion heet Jonathan Richardson (32). Hun zoontje weegt bijna drie kilo en is 47 centimeter lang.

Aruba

Aruba moet nog even wachten op de eerste baby.