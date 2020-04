Eerste Corona-patiënt op Bonaire

19 Gedeeld

Kralendijk – Bonaire heeft zijn eerste Corona patiënt. Het gaat om een inwoner uit Bonaire die contact heeft gehad met iemand uit Aruba. De persoon is geïsoleerd en alle contacten zijn bekend.



Volgens het bestuur is een volledige lockdown daarom op dit moment niet nodig. Er komen dan ook geen strengere beperkingen voor de inwoners op Bonaire.



Met de komst van Corona op Bonaire hebben alle eilanden in het Koninkrijk nu Corona-patiënten.