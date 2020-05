Eigen vermogen MCB meer dan 900 miljoen

19 Gedeeld

Willemstad – Het eigen vermogen van de MCB is voor het eerst door de grens van 900 miljoen gulden gegaan. 906 om precies te zijn. Dat is vier procent of 32 miljoen meer dan vorig jaar.

Volgens het jaarverslag van de bank ging er in totaal bijna 8 miljard gulden om in de bank, en dat is ietsje minder dan vorig jaar. Vooral als gevolg van een afname van wat klanten op hun rekening gestort krijgen. En dat komt weer door een slechtere economie.

