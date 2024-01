Embracing The Past tentoonstelling geopend voor publiek

WILLEMSTAD – Gisteravond is de tentoonstelling Embracing The Past geopend in Villa Maria. Deze tentoonstelling behandelt het thema van het leven van een tot slaaf gemaakte. Tijdens de tentoonstelling kunnen bezoekers verschillende korte films bekijken die verkennen hoe mensen in slavernij leefden.

Het project is geïnitieerd door Rovendley Welvaart en zijn team en sinds juni 2023 in ontwikkeling en kan nu eindelijk aan het publiek van Curaçao getoond worden. De tentoonstelling bevat verhalen geschreven door onder anderen Elia Isenia, Dimitri Cloose en Yuriën Stewart en is geregisseerd door Rovendley Welvaart, Misael Emersilia (Nederland), en Sendion Balentin (Bonaire).

Embracing The Past is een immersive experience, waarbij bezoekers kunnen ervaren wat ze zien. De cinematografie van de films is verzorgd door Angelo Lourens, Rush Rosalia, Nathan Roosberg en Trusty Films.

De tentoonstelling is open tot en met 31 januari in Villa Maria in Scharloo, dagelijks van 10:00 tot 19:00 uur.