Enqûetecommissie HNO met burgerconsultaties in de wijken

WILLEMSTAD – In het onderzoek naar de totstandkoming van het nieuwe ziekenhuis op Curaçao heeft de parlementaire enquêtecommissie HNO afgelopen zaterdag twee burgerconsultaties uitgevoerd. Een in Barber en een in Montaña.

Deze bijeenkomsten, bedoeld om de burgers van Curaçao te betrekken bij het onderzoek en hun stem te horen, hebben volgens de commissie zelf al vruchten afgeworpen met de eerste burger die belangrijke informatie aanbood.

Het doel van deze bijeenkomsten was om burgers te informeren, vragen te beantwoorden, en het onderzoekstraject toe te lichten.

De commissie, onder voorzitterschap van Eduard Braam, legde uit dat het onderzoek niet bedoeld is als een volkstribunaal, maar om de feiten op tafel te krijgen. Parlementsleden Giselle McWilliam, Ana-Maria Pauletta en Gwendell Mercelina waren aanwezig om deze missie te ondersteunen.

Het publiek toonde zich kritisch en vroeg naar zaken als het budget van het onderzoek, het openbaar maken van informatie, en het werkproces van de commissie.

Het onderzoek van de enquêtecommissie richt zich op de complexe besluitvorming en potentiële misstanden rondom de bouw van het nieuwe ziekenhuis, een project dat oorspronkelijk bedoeld was als vervanging van het verouderde Sehos.

Belangrijke vragen betreffen de beslissing om een geheel nieuw ziekenhuis te bouwen in plaats van het bestaande te renoveren, de rol van politieke belangen bij locatiekeuzes, en de financiële impact van deze beslissingen op de Curaçaose samenleving.

Dit onderzoek richt zich op feitelijke omstandigheden, maar is van vitaal belang voor het inzichtelijk maken van eventuele misstanden en het herstellen van vertrouwen in het politieke en gezondheidssysteem van Curaçao.