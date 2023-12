EU Desk Curaçao roept wereldwijde Curaçaose gemeenschap op voor ‘EU Funds Week’

WILLEMSTAD – Ter ere van haar vijfjarig bestaan nodigt EU Desk Curaçao de wereldwijde Curaçaose gemeenschap uit om deel te nemen aan de EU Funds Week 2023. Die staat deze week in het teken van de ontwikkeling van economische en sociale vooruitgang in Curaçao door middel van de inzet van Curaçaoënaars wereldwijd, de zogenaamde diaspora.

De EU Funds Week vindt plaats 11 tot en met 15 december en is een platform voor Curaçaoënaars over de hele wereld om bij te dragen aan de lokale en internationale kennis- en vaardighedenontwikkeling.

Het evenement heeft als doel om de economische en sociale ontwikkeling in Curaçao te stimuleren door innovatieve producties en investeringscapaciteiten van Curaçaoënaars wereldwijd te benutten.

Exportstrategie

Deze inspanningen zijn essentieel voor de implementatie van Curaçao’s Nationale Exportstrategie, met een speciale focus op sectoren zoals IT en de creatieve industrie.

Tijdens de week worden verschillende onderwerpen aangesneden, waaronder technologie, creatieve vaardigheden, gezondheid, circulaire economie, welzijn, maar ook politiek en bestuur.

De virtuele sessies, toegankelijk voor een breed publiek waaronder overheidsfunctionarissen, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, lokale NGO’s, professionals, docenten en onderzoekers, vinden elke dag plaats tussen 9:30 en 12:00 uur en tussen 14:00 en 17:00 uur.

Deelname aan de ‘EU Funds Week’ is kosteloos. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via [email protected] of door zich te registreren via het onlineformulier om de Zoom-link te ontvangen.

Voor een overzicht van het volledige programma van de ‘EU Funds Week’ en het registratieformulier, kun je terecht op https://bit.ly/EUFUNDSWEEK2023.