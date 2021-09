Ex-minister ontkracht vonnis

24 Gedeeld

WILLEMSTAD – Voormalig minister van Gezondheid Suzy Camelia-Römer reageert op de kritiek die zij kreeg vanwege een Nederlandse vrouw die niet werd aangenomen in het CMC.

Ze zegt hierop geen invloed uitgeoefend te hebben op het CMC-bestuur bij de sollicitatie. “In diezelfde tijd is bovendien al een Nederlandse directeur benoemd terwijl het beleid al jaren erop gericht is ‘Landskinderen’ meer voorrang te geven”, aldus Camelia-Römer in het Antilliaans Dagblad.

De rechter stelde de sollicitant gedeeltelijk in het gelijk omdat zij niet werd aangenomen in het bestuur van CMC, terwijl er al vergaande onderhandelingen waren en zij haar baan met goedkeuring van het CMC had opgezegd.

