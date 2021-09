Extra termijn Ombudsman

14 Gedeeld

WILLEMSTAD – Keursly Concincion mag van de Staten nog een termijn ombudsman zijn, schrijft het Antilliaans Dagblad. Daar is gisteren een stemming voor geweest waarbij 16 Statenleden vóór zijn herbenoeming waren en één Statenlid blanco gestemd heeft.

In een brief aan de Staten en later ook tijdens een Statenvergadering had Concincion al aangegeven zijn ambtstermijn te willen verlengen. Mocht blijken dat er toch een nieuwe ombudsman gezocht moest worden, had de Raad van Advies (RvA) al aangegeven geen plaats te willen nemen in de voordrachtscommissie, beargumenteerd met verschillende redenen.

Lees ook: