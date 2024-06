Algemeen FKP heeft geen plan voor compensatie fouten in Wechi huizenbouw Redactie 03-06-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De problemen rond de huizen van Fundashon Kas Popular (FKP) in Wechi blijven toenemen. Kopers klagen dat de woningen niet voldoen aan de beloften van FKP. Het vertrouwen in de stichting is gedaald door de vele problemen. Deze omvatten structurele fouten en misleidende informatie tijdens de verkoop, schrijft de Èxtra.

Kopers betalen maandelijks voor het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes, beveiliging bij de ingang, verlichting en het maaien van gras. In werkelijkheid zijn veel van deze diensten niet aanwezig. Verlichting ontbreekt, wandelpaden zijn er niet en het gras wordt niet gemaaid. In plaats van de beloofde beveiliging, is er slechts een geïmproviseerde hefboom met een bewaker aanwezig. Deze situatie is ver verwijderd van wat FKP oorspronkelijk beloofde.

Ex-financieel directeur Peter Bongers heeft onlangs ernstige problemen met de bouw van de Wechi-woningen aan het licht gebracht. Hij wees op het gebruik van defecte mallen, waardoor de woningen 7 centimeter korter zijn dan in de verkoopcontracten stond aangegeven. FKP heeft beloofd een oplossing voor deze problemen te vinden, maar blijft de datum voor een voorstel uitstellen.

De meest recente beloofde datum was 31 mei, maar ook deze werd niet gehaald. Kopers vrezen dat het maanden of zelfs langer dan een jaar zal duren voordat FKP actie onderneemt.

Naast de kortere huizen zijn er tal van andere klachten. Deze variëren van beschadigde badkamers en keukens tot ontbrekende beschermende panelen en slecht geïnstalleerde sanitaire voorzieningen.

Sommige badkamers hebben gebroken toiletten en wastafels, en meubels zijn verkeerd geïnstalleerd. Goedkopere materialen zijn gebruikt dan oorspronkelijk beloofd, zonder dat FKP bereid is te compenseren.

Er zijn ook vreemde bouwkundige keuzes gemaakt, zoals ramen die zo hoog zijn geplaatst dat een ladder nodig is om erbij te kunnen. De huizen die worden geleverd, verschillen significant van het modelhuis dat kopers werd getoond.

Veel kopers willen anoniem blijven uit angst voor represailles. Ze zijn bang dat hun klachten zullen leiden tot nog slechtere service of verdere problemen met hun woningen. De nieuwe projectdirecteur heeft om geduld gevraagd omdat hij nog niet op de hoogte is van alle details, maar dit vergroot alleen de frustratie van de kopers.

Sommige kopers, vooral die uit het buitenland, hebben extra kosten moeten maken om naar Curaçao te reizen, alleen om te ontdekken dat hun huizen nog niet klaar waren. Eén koper ontdekte bijvoorbeeld dat het dak nog niet was gestort, ondanks dat FKP had aangegeven dat het huis klaar was voor bewoning.

De gebreken en de voortdurende vertragingen leiden tot extra kosten voor de kopers. Dit, in combinatie met het gebrek aan adequate compensatie van FKP, zorgt voor financiële stress en onzekerheid. Het voortdurende gebrek aan communicatie en de onwil om problemen aan te pakken hebben het vertrouwen in FKP sterk aangetast. Kopers voelen zich misleid en onbeschermd, ondanks de beloften van FKP.